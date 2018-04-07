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Полномасштабная война в Украине: Парубий рассказал, что сдерживало Россию

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Транзит газа из РФ через Украину сдержал возможность широкомасштабной войны
Транзит газа из РФ через Украину сдержал возможность широкомасштабной войны / Фото из открытых источников

Наличие транзитных мощностей в Украине сдерживает Российскую Федерацию от широкомасштабной военной агрессии.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выразив надежду, что европейские партнеры проявят солидарность в этом вопросе с Киевом и не допустят реализации проекта "Газпрома" "Северный поток-2", передает "Интерфакс-Украина".

Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие в Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на Украину,
– рассказал он.

Парубий отметил, что запуск "Северного потока" станет для президента России Владимира Путина вспомогательным фактором для возможных агрессивных действий и возможных полномасштабных атак на Украину.

В то же время, спикер подчеркнул, что Киев хотел бы видеть солидарность и партнерство европейских стран в вопросе недопущения строительства "Северного потока 2", напомнив, что украинские военнослужащие на востоке страны защищают не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

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"Мы хотели бы, чтобы присоединяясь к вопросу санкций, европейские партнеры заняли единогласную и консолидированную позицию по недопущению строительства "Северного потока-2", – сказал политик.

Парубий напомнил, что в Европе есть сторонники газопровода в обход Украины, и отметил, что в свое время Россия направила значительные средства на то, чтобы коррумпировать определенных европейских чиновников.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство "Северного потока 2" – это серьезная опасность, а сторонники строительства трубопровода являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Северный поток-2 Андрей Парубий Новости политики
Источник: 24 Канал
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