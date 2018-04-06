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Меркель была против "Северного потока-2", но осталась в меньшинстве

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Северный поток-2
Северный поток-2 / Голос Америки

Самой только позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не поддерживала строительство газопровода "Северный поток-2", оказалось недостаточно, чтобы остановить этот проект. Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

Согласие Германии на строительство "Северного потока-2" продиктовано геоэкономическими интересами этого государства, считает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он отмечает следующее:

"Движущей силой политики Германии является геоэкономика. "Северный поток-2" – проект, который увеличит политическое и геоэкономическое влияние Германии в ЕС, завяжет все потоки на Германии, станет для немцев "голом" в ворота восточной Европы.

Правительство Меркель – это коалиция уступок и компромиссов. Половину мест в новом Кабмине Германии занимают социал-демократы, чья партия является одной из главных лоббистских групп, которые выступают за "Северный поток-2".

Еще четверть мест является уступками Меркель внутренней оппозиции в ее собственной партии, это молодежное крыло. Еще часть мест – это партнеры по блоку. Не поддерживают "Северный поток-2" сама Меркель, глава ее аппарата Хельге Браун, частично министр экономики и энергетики и министр обороны. То есть только три человека из всего правительства, которые имеют относительно антироссийскую позицию в этом вопросе", – говорит эксперт.

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Впрочем, то, что давняя союзница Украины Ангела Меркель осталась в меньшинстве в вопросе строительства "Северного потока-2", еще не является поводом впадать в отчаяние. В том, что газпромовская труба окажется под контролем Германии, есть и определенный плюс, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, с политической точки зрения "Северный поток-2" может быть рычагом воздействия на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа. Таким образом, ФРГ получит инструмент прямого воздействия на РФ, утверждает она.

Больше узнавайте из публикации: "Германия: еще друг или уже нет?"

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Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Владимир Путин Северный поток-2 Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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