Германия: еще друг или уже нет?

1 апреля новый глава внешнеполитического ведомства Германии Гайко Маас сделал заявление, которое огорчило – или по крайней мере заставило задуматься – многих.

От слов министра было не до смеха, даже несмотря на "специфическую" дату. Впрочем, в Кремле заявлению, очевидно, обрадовались, так как речь шла о курсе на сближение с Россией, о котором решил объявить чиновник.

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Мааса – в массы

И сначала – прямая речь. Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией, несмотря на ее конфликт с западными странами, сказал Гайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag, передает "Немецкая волна".

Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка,

– отметил Маас.

При этом, однако, действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику в последние годы глава МИД ФРГ назвал верными. В результате "поведения России" потеряна "значительная доля доверия", подчеркнул он. И несмотря на это, "мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия тоже готова это сделать", – добавил Маас.



Гайко Маас, новый глава внешнеполитического ведомства Германии и сторонник даалога с Москвой

Как следует понимать подобные намерения, засвидетельствованные уважаемым немецким министром? Радио Свобода пригласило к обсуждению этого момента экспертов, один из которых – Сергей Сумленный, руководитель представительства Фонда Генриха Белля в Киеве – считает, что в словах Мааса не стоит искать "криминал" и считать его заявление отступничеством от курса на поддержку Украины.

"Во-первых, Маас – представитель нового поколения, которое уже не имеет даже "религиозной" идеи, что только отношения с Москвой нужны. Он понимает, что для безопасности в Европе нужны отношения с Киевом, Ригой, Таллинном, даже с Минском, другими странами.

Во-вторых, он сказал очень ясно, что это возможно только, если Россия сделает определенные шаги. Он не является сторонником идеи, что нужно постепенно снимать санкции, когда Россия, например, даст свое согласие относительно введения миротворцев на Донбассе", – отметил Сумленный.

И добавил: "в-третьих, он сделал заявление на Пасху. Традиционно в этот день много людей выходит на так называемый марш в поддержку мира – много левых. Левые радикальные силы традиционно в последние годы пророссийские. Они говорят: мы должны согласиться со всем, что делает Россия, потому что Россия – "гарант мира в Европе и в мире". Они очень много критикуют немецкое правительство. Это не реверанс, а он (Маас) демонстрирует тем людям в Германии: мы не хотим только радикальной войны с Россией, мы принципиальные, но если Россия пойдет навстречу, мы тоже готовы достичь какого-то диалога".

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В то же время другой эксперт – директор Института внешней политики Григорий Перепелица – настроен менее оптимистично. Он считает, что позиция Германии в отношении России претерпит определенные изменения, и при этом изменения, не слишком благоприятные для Украины.

Немцы к России настроены преимущественно позитивно. С Россией ассоциируется и объединение Германии – именно Горбачев "дал добро" на снос Берлинской стены. После чего Германия стала лидером в Европе и экономическим, и геополитическим, влиятельным игроком на европейском континенте и не только,

– говорит он.

Но дело не только в падении Берлинской стены. Россия ответила "открытием для немецкого бизнеса огромных рынков. Немецкий бизнес фактически "сел на иглу" России. Рыночную "иглу". Такие компании, как "Мерседес", "Сименс" получили колоссальные преференции от российского правительства. "Северный поток-2" – тоже очередной проект, который работает на немецкий бизнес, который не хочет терять баснословные сверхприбыли", – говорит Перепелица.



Россия подсадила Германию на "рыночную иглу", и "Северный поток-2" – еще один очередной проект, который работает на немецкий бизнес, считает эксперт.

К тому же, добавляет он, "как раз социал-демократы (которые вошли в новосозданную парламентскую коалицию – ред.) представляют интересы крупного немецкого бизнеса. Более того, в Бундестаг пришла "Альтернатива для Германии", которая имеет четкую пророссийскую ориентацию. Следовательно канцлеру Германии Ангеле Меркель очень трудно найти баланс между европейскими ценностями и интересами крупного немецкого бизнеса. Возможности проведения предыдущей политики – отстаивать европейскую солидарность – у нее значительно уменьшились".

"То, что может быть предательством европейских ценностей, может быть и победой интересов немецкого бизнеса. Нашу надежду касаемо опоры на Германию будет гораздо сложнее реализовать. Путин в гибридной войне проводит очень селективную стратегию – одним дает "пряники", как Германии, другим – убивает химическим оружием людей, которые находятся под юрисдикцией стран Запада, как в Британии. Манипулируя интересами европейских стран, добивается определенного успеха", – резюмирует эксперт, которого цитирует Радио Свобода.

Кремлевская радость

Но как бы не трактовали позицию немецких социал-демократов (к которым принадлежит и Гайко Маас) в Украине, в России слова министра иностранных дел всех очень порадовали. Российская "Независимая газета" указывает на еще одну причину "примирительных заявлений" Мааса. Речь идет, мол, о том, что в этом году Германия будет претендовать на статус непостоянного члена Совета безопасности ООН. (Постоянных, как известно, пять – США, Британия, Франция, Китай и Россия; что же касается непостоянных членов, то ими становятся 10 стран, за которых должно быть отдано 2/3 от всех голосов стран-членов ООН. Избираются непостоянные члены Совета безопасности сроком на два года).



Ангеле Меркель придется непросто в одной коалиции с социал-демократами, которые известны пророссийской направленностью.

"Известно, – пишет "Независимая", – что, выступая 28 марта в ООН, Маас призвал предоставить Германии место в Совбезе в 2019 и 2020 годах. Германия традиционно подает заявку каждые восемь лет, и она была уже членом Совета безопасности пять раз – последний раз в 2011-2012 годах. Маас напомнил, что Германия является вторым по величине донором ООН и второй страной по количеству миротворцев. В 2017 году страна внесла в бюджет ООН около 3,4 млрд. евро, в миссиях организации задействованы 1300 немецких миротворцев. Другими словами, заслуг в Германии достаточно. Но на этот раз рядом с немцами на место непостоянного члена Совета безопасности претендуют Бельгия и Израиль".

Издание, таким образом, намекает, что в этом вопросе протекция России Германии не помешает, так как конкуренция будет серьезная.

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По мнению российских медиа, западный мир уже начал заискивать к России. И первой стартовала даже не Германия, а Соединенные Штаты. Речь идет о якобы готовности США "возместить" нанесенные России репутационные убытки в виде высланных из страны дипломатов и пополнить их штат новыми представителями дипмиссий.

Очевидно, что мы серьезно относимся к угрозе, которая исходит от иностранных агентов спецслужб, в данном случае российских. С точки зрения принятия российских дипломатов, наши двери еще открыты. У нас нет ограничений по числу принятых российских дипломатов в США,

– заявил не названный чиновник из Вашингтона, которого цитируют "РИА Новости".

Однако вернемся к Германии. В контексте этой страны у Кремля есть более чем веская причина ликовать – и дело не только (и не столько) в реверансах министра Мааса. Недавно Германия дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", которое очень сильно бьет по интересам Украины и – наоборот – способствует интересом России.

Но, как уже было сказано выше, цель Германии – не столько в том, чтобы досадить Украине или дать сигнал поддержки России, сколько в том, чтобы пролоббировать собственные интересы.

"Движущей силой политики Германии является геоэкономика. "Северный поток-2" – проект, который увеличит политическое и геоэкономическое влияние Германии в ЕС, завяжет все потоки на Германии, станет для немцев "голом" в ворота восточной Европы. Правительство Меркель – это коалиция уступок и компромиссов. Половину мест в новом Кабмине Германии занимают социал-демократы, чья партия является одной из главных лоббистских групп, которые выступают за "Северный поток-2". Еще четверть мест является уступками Меркель внутренней оппозиции в ее собственной партии, это молодежное крыло. Еще часть мест – это партнеры по блоку. Не поддерживают "Северный поток-2" сама Меркель, глава ее аппарата Хельге Браун, частично министр экономики и энергетики и министр обороны. То есть только три человека из всего правительства, которые имеют относительно антироссийскую позицию в этом вопросе", – разъясняет ситуацию эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Впрочем, то, что давняя союзница Украины Ангела Меркель осталась в меньшинстве в вопросе строительства "Северного потока-2", еще не является поводом впадать в отчаяние. В том, что газпромовская труба окажется под контролем Германии, есть и определенный плюс, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По ее словам, с политической точки зрения "Северный поток-2" может быть рычагом воздействия на Россию, если Германия будет основным получателем российского газа. Таким образом, ФРГ получит инструмент прямого воздействия на РФ, утверждает она.

И все таки понятно, что новая парламентская коалиция Германии – в силу своего (в определенной степени) пророссийского направления – будет создавать канцлеру Меркель немало проблем. Которые не смогут не отразиться на внешней политике этой страны. Но пока госпожа Меркель, очевидно, готовится к трехсторонней встрече с лидерами Франции и Украины, которая может состояться в мае в немецком городе Ахен.



В мае "нормандская четверка" переформатируется, очевидно, в ситуативную "нормандскую тройку". Ситуацию на Донбассе Меркель, Макрон и Порошенко будут обсуждать без Путина.

По сути, это будет сокращенный вариант нормандской четверки – без России. О такой возможности сообщает, кстати, российский "Коммерсант", который ссылается на собственные источники в администрации украинского президента. И это – одна из немногих хороших новостей за последнее время, связанных с Германией.

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