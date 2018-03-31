Германия заигрывает с Россией, или Европа vs "Северный поток-2"

Евросоюз возмутился немецким разрешением на строительство газпромовского газопровода "Северный поток-2". Европейские лидеры отмечают, что, пока страны ЕС, проявляя солидарность с Великобританией, выдворяют российских дипломатов – Германия дает Кремлю сигнал о готовности уступить ради денег. Критики считают, что Путин из-за этого просто не будет воспринимать европейцев серьезно.

На самом деле, немного было в истории проектов газопроводов, по которым шли бы такие пылкие и страстные споры, как те, что идут в Европе из-за "Северного потока-2" (ПП2). И эта дискуссия изо дня в день становится все острее. Сейчас, когда большинство стран-членов Евросоюза высылкой российских дипломатов дали Кремлю недвусмысленный сигнал собственного единства и решительности – как акт протеста против теракта в Солсбери, где, кроме экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, российским нервно-паралитическим газом были отравлены десятки рядовых британцев – Германия вдруг подала совсем другой сигнал. Сигнал о готовности уступить любыми принципами ради коммерческой выгоды.

Именно так оценивает ситуацию с немецким разрешением на строительство ПП2 евродепутат от немецкой партии "зеленых" Райнхард Бютикофер:

Если мы одной рукой выставляем домой четырех российских дипломатов (напомним – именно столько их выдворила ФРГ – ред.), А другой – наносим вред европейской самостоятельности и независимости, то я не знаю, прочтет ли Путин это послание, как выражение четкого намерения Европы указать ему границу.

Россия зависима от европейского рынка?

Для критиков ПП2 ясно одно: этот газопровод укрепляет энергетическую зависимость Европы от Москвы. "Это не так", – возражает им представитель "Северного потока-2" в ЕС Себастьян Сасс. В своем интервью немецкому телеканалу ARD он заявил, что все происходит совсем наоборот – это Россия является зависимой от европейского рынка. "Еще никогда страны ЕС не могли выбирать между столькими конкурирующими поставщиками газа", – считает он. Рядовой европейский потребитель, по его словам, может в любой момент заменить одного поставщика другим.

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Впрочем, критики, к числу которых относятся не только европейцы, но и представители США, считают этот аргумент надуманным. Они видят в нынешней ситуации слишком большую зависимость Евросоюза от "Газпрома", но беспокоит их не только это, а также тот факт, что немецко-российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" делают ненужными две другие уже существующие маршруты: украинский и, возможно, на долгосрочную перспективу – также польский. Бютикофер считает:

Украина станет таким образом более уязвимой к политическому давлению – если она не сможет больше заниматься транспортировкой газа. Россия пытается экономически дестабилизировать Украину.

Еврокомиссия также держится мнения, что строительство ПП2 противоречит задекларированной Европой цели – как можно более разнообразить пути газоснабжения. Поэтому Брюссель пытается наложить на этот проект как можно больше ограничений. Европарламент его в этом также поддерживает.

Что касается немецкого правительства и самого "Газпрома" – то они продолжают утверждать, что речь идет только о частном экономическом проекте, потому Евросоюз не может им ничего указывать и запрещать. Себастьян Сасс заявил, что теперь, после того, как Германия подала пример, он ожидает, что в ближайшее время к ФРГ присоединятся и страны Скандинавии, на разрешение которых также ждет "Газпром". И тогда, по его словам, строительство может начаться уже в этом году, чтобы газопровод можно было бы, как запланировано, запустить в конце 2019-го.

Немцы дали разрешение на строительство "Северного потока-2". Но ЕС против

Несерьезные европейцы?

Итак, пока одни утверждают, что ПП2 усилит Германию и Европу, поскольку он олицетворяет энергетическую безопасность, другие предостерегают от раскола и ослабления Евросоюза. В последние дни у противников российского газопровода появился еще один аргумент: Путин не воспринимать европейцев серьезно, если они, с одной стороны, его наказывают – с другой же, желают начинать с ним новые гешефты.

Одни из крупнейших оппонентов "Северного потока" в Европе, поляки, заручились даже поддержкой США. "Польша и Америка выступают против ПП2, поскольку этот проект угрожает общей безопасности и энергетической стабильности Европы", – заявил недавно теперь уже бывший руководитель Госдепа США Рекс Тиллерсон в Варшаве. Этот газопровод, по его словам, является не только "вредным для европейского энергоснабжения", но и "дает России в руки инструмент для использования энергоносителей в качестве рычага давления". Это все – часть политических планов РФ, – отметил Тиллерсон.

Эта позиция Америки не изменилась с заменой Рекса Тиллерсона Майком Помпео в должности госсекретаря США. И именно ее поддерживает и польское правительство. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Яцек Чапутович еще раз повторили свое предостережение о излишней зависимости от России. "Мы разделяем убеждение о необходимости широкой дифференциации европейского энергоснабжения", – заявил Чапутович. Польша годами критикует этот проект и называет немецкое поведение "эгоистичным".

США же, в свою очередь, годами подталкивает своих европейских партнеров к уменьшению их зависимости от российского газа. Правда, для Соединенных Штатов в этом есть собственная выгода: они хотят увеличить объемы собственного газового экспорта в страны Центральной и Восточной Европы. В июне 2017 года Польша получила первую поставку сжиженного газа из США.

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