Газовая "зрада": почему Германия разрешила строительство "Северного потока-2"?

В Европе набирают силу дебаты о необходимости отказа от российского газа, Америка накладывает санкции на любые инвестиции в российскую газодобывающую отрасль, а Германия официально разрешает россиянам строить "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Что это означает для Украины?

Во вторник, 27 марта, Горное управление Штральзунда (Bergamt Stralsund) и Федеральное управление морских сообщений и гидрографии (BSH) подписали все необходимые бумаги для того, чтобы начать строительство второй ветки российского газопровода "Северный поток-2" в морской акватории ФРГ. Это – 31 километр труб и коммуникаций, строительство которых, по официальной оценке немецких учреждений, не будет мешать ни морским сообщениям, ни морской экологии.

Восточная Европа – против

Стоит отметить, что немецкое разрешение – это еще далеко не все, оно не означает, что строительство может начаться. Свои разрешения на него должны предоставить также Дания, Швеция, Финляндия и, парадоксальным образом – сама Россия, от ее официальных органов еще не было получено никаких документов.



"Северный поток-2" пройдет через Балтийское море

Впрочем, понятно, что последняя преграда – чисто символическая, а российские представители самоуверенно утверждают, что и другие страны из этого перечня тоже должны без проблем предоставить свои разрешения. Дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 заявила о своей готовности начать строительство в немецких водах, как говорится, "просто вчера". Немецкая часть трассы должна составить 85 километров в общем запланированных 1200. Закончить строительство планируется в конце 2019 года – и тогда, по планам россиян, в Западную Европу, в обход Украины, благополучно понесутся до 55 миллиардов кубометров российского газа.

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Восточноевропейские государства – страны Балтии, Польша, Украина – протестуют против этого строительства по вполне понятным основаниям: они считают, что Евросоюз таким образом станет более зависимым от российского газа – газа, который Россия уже не впервые пытается превратить в геополитическое оружие, в рычаг давления на европейцев. Кроме того, теряется и выгода от транзита этого газа через Восточную Европу – впрочем, все специалисты отмечают, что вполне от этого транзита России отказаться не удастся даже при идеальных условиях. И даже в самой Германии эксперты не понимают, зачем Германии разрешать строить дополнительный российский газопровод, если новое правительство страны в своем коалиционном соглашении записало в качестве цели сокращения объемов использование природного газа как такового, и постепенный отказ от российского газа вообще?

Business as usual?

Евросоюз также выражает сомнения в необходимости строительства этого газопровода: Еврокомиссия считает, что эти планы противоречат построению Европейской Энергетической Унии, которая была спроектирована именно для того, чтобы избавить Европу от однобокой зависимости от российского газа и выстроить взамен разнообразные пути снабжения, чтобы обеспечить европейскую безопасность. Проще сказать – чтобы ни один из поставщиков и, в первую очередь – Россия, не имели никакой возможности угрожать европейцам "закрутить кран".

Впрочем, германское правительство от всего этого отмахивается: официально утверждается, что никакой политики в разрешении нет, а есть только поиск чисто коммерческой выгоды, которая к тому же еще и поможет в развитии европейской газовой инфраструктуры. Но и в самой Германии голоса противников этого строительства становятся все громче. Только неделю назад партия "зеленых" передала правительству требование остановить "Северный поток-2", причем, стоит подчеркнуть, не из-за привычных для этой партии экологических опасений, а именно по причине политических контраргументов: строительство следует остановить из-за агрессии России против Украины и Сирии. Никаких соглашений с нападавшими.

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Лидер этой партии Роберт Хабек, впрочем, все же устно упомянул и об экологических аспектах:

Сейчас мы уже имеем больше мощностей, чем нуждаемся, и если мы на самом деле хотим вводить энергетическую реформу, то этот газопровод нам ни к чему,

– подчеркнул он.

По словам политика, этот проект уже зашел далеко, но германское правительство должно дать Еврокомиссии возможность его остановить.

Также против его строительства восстала одна из крупнейших организаций природозащитников ФРГ: объединение NABU (Naturschutzbund Deutschland) объявило, что подает в суд иск против немецкого разрешения на строительство ПП2. Эта организация считает, что экспертная оценка экологической безопасности была проведена с нарушениями законодательства. Ведущий эксперт NABU по вопросам морской фауны Ким Детлофф заявил, что газопровод должен быть, по планам российских инженеров, проложен через природоохранительные регионы, где обитают особенно уязвимые виды морских животных, а это недопустимо. Первый иск NABU подала уже в начале марта, а сейчас составляет судебное требование о запрете начала строительства до момента вынесения окончательного приговора.



Природозащитная организация NABU выступает против строительства "Северного потока-2"

Что касается "Газпрома", то его пресс-секретарь уже успел заявить, что все эти опасения и иски – сплошной бред. И газопровод будет экологический-преэкологический, и в оружие российский газ никто превращать даже не думает – действительно, разве когда-то Россия пыталась давить на Европу таким позорным образом? Что вы, что вы, мы же надежные поставщики, это вам мерещится...

Для Украины – это еще не поражение

Что же, окончательное решение по этому поводу должен вынести суд, но не следует забывать еще нескольких обстоятельств.

Во-первых, сейчас Евросоюз готовит к поступлению в действие Энергетическую Унию, правила которой фактически отберут у "Газпрома" возможность распоряжаться своими европейскими газопроводами – например, "закручивать кран", как заблагорассудится. Во-вторых, само строительство требует немалых вложений. Сейчас россияне строят его практически за свой счет: из иностранных инвесторов у них есть только две немецкие компании – Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV. После того, как США ввели в действие новый пакет санкций против России, который касается направления "Северного потока-2", ситуация изменилась. Американцы заявили, что под санкции попадет любая компания из любой страны мира, которая даст деньги на этот проект. После этого свое безусловное участие в строительстве газопровода подтвердили лишь представители Wintershall – фирмы, которая наполовину является "дочкой" немецкого концерна BASF, а наполовину... принадлежит "Газпрому". Uniper и OMV, тем не менее, задумались и подозрительно молчат.



Финансировать "Северный поток-2" согласилась пока лишь немецкая компания Wintershall

Поэтому можно констатировать, что для Украины и стран Восточной Европы решение немецких официальных учреждений – это, конечно, досадное событие, но еще далеко не поражение. Вполне возможно, что российским газостроителям просто не придется воспользоваться этим щедрым разрешением.

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