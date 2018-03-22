Новый глава МИД Германии обозначил жесткую политику в отношении России

Внешнеполитический курс Германии в отношении России изменится. Это во время своего первого выступления на посту главы МИД ФРГ дал понять Гайко Маас.

Так, новый министр иностранных дел Германии охарактеризовал отношения с Россией как "очень напряженные", пишет Die Welt.

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Комментируя отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, Маас заявил, что это "неприемлемое преступление" может способствовать "дальнейшему отчуждению" Германии и России.

Главный дипломат Германии считает, что с оккупацией Крыма и российской агрессией против Украины нельзя мириться.

Если Россия сама все больше дистанцируется от Запада и воспринимает себя как его противника, то мы можем об этом сожалеть. Но в любом случае это меняет реалии нашей внешней политики,

– констатировал министр.

Как замечает еще одно немецкое издание Neue Zürcher Zeitung, "это была новая риторика": агрессивность России и во многом выбранная ею враждебность к Западу были четко обозначены Маасом.

Позиция нового главы МИД ФРГ резко контрастирует с позицией его предшественника Зигмара Габриэля, который выступал за постепенное снятие с России санкций, а после покушения на Скрипаля предостерегал от поспешного осуждения Москвы.

В ФРГ Маас известен своей борьбой против немецкого правопопулистского движения Pegida и правой партии АдН, представители которой недавно посетили Крым в обход украинского законодательства, а также встретились в Сирии с правительственными чиновниками режима Башара Асада.

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