В Германии разгорелся серьезный скандал по поводу высказываний главы МИД

Новый министр внутренних дел ФРГ, а также лидер баварских консерваторов Хорст Зеегофер выразил позицию, которая противоположна канцлеру Ангеле Меркель.

Он отметил, что мусульмане, проживающие в Германии, являются ее частью, а ислам – нет. Об этом он сказал в таблоиде Bild в пятницу, 16 марта, передает DW.

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"Нет. Ислам не является частью Германии", – прокомментировал Зеегофер.

По его словам, страна сформировалась в христианском русле, частью которого является выходной в воскресенье, церковные праздники и ритуалы вроде Пасхи, Троицы и Рождества.

Ангела Меркель отреагировала на слова политика и отметила, что в Германии есть более четырех миллионов мусульман, передает The Local.

Эти мусульмане являются частью Германии, а вместе с ними их религия, ислам – это такая же часть Германии,

– прокомментировала Меркель.

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очень серьезно воспринимает обвинения Великобритании в адрес России из-за отравления бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля.