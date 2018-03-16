У Німеччині розгорівся серйозний скандал щодо висловлювань очільника МЗС
Новий міністр внутрішніх справ ФРН, а також лідер баварських консерваторів Горст Зеегофер висловив позицію, яка протилежна канцлерці Ангелі Меркель.
Він зазначив, що мусульмани, які проживають у Німеччині, є її частиною, а іслам – ні. Про це він зазначив у таблоїді Bild у п'ятницю, 16 березня, передає DW.
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"Ні. Іслам не є частиною Німеччини", – прокоментував Зеегофер.
За його словами, країна сформувалася у християнському річищі, частиною якого є вихідний у неділю, церковні свята і ритуали на кшталт Великодня, Трійці та Різдва.
Ангела Меркель відреагувала на слова політика і зазначила. що у Німеччині є понад чотири мільйони мусульман, передає The Local.
Ці мусульмани є частиною Німеччини, а разом з ними їх релігія, іслам - це така ж частина Німеччини,
– прокоментувала Меркель.
До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що дуже серйозно сприймає звинувачення Великобританії на адресу Росії через отруєння колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля.
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