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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Новий глава МЗС Німеччини окреслив жорстку політику щодо Росії

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Гайко Маас взяв курс на критику Росії
Гайко Маас взяв курс на критику Росії / Tagesspiegel

Зовнішньополітичний курс Німеччини щодо Росії зміниться. Це під час свого першого виступу на посаді глави МЗС ФРН дав зрозуміти Гайко Маас.

Так, новий міністр закордонних справ Німеччини охарактеризував відносини з Росією як "дуже напружені", пише Die Welt.

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Коментуючи отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії, Маас заявив, що цей "неприйнятний злочин" може посприяти "подальшому відчуженню" Німеччини та Росії.

Головний дипломат Німеччини вважає, що з окупацією Криму та російською агресією проти України не можна миритися.

Якщо Росія сама все більше дистанціюється від Заходу і сприймає себе як його супротивника, то ми можемо шкодувати про це. Але в будь-якому випадку це змінює реалії нашої зовнішньої політики,
констатував міністр.

Як зауважує ще одне німецьке видання Neue Zürcher Zeitung, "це була нова риторика": агресивність Росії та багато в чому обрана нею ворожість до Заходу були чітко позначені Маасом.

Позиція нового глави МЗС ФРН різко контрастує із позицією його попередника Зігмара Габріеля, який виступав за поступове зняття з Росії санкцій, а після замаху на Скрипаля застерігав від поспішного осуду Москви.

У ФРН Маас відомий своєю боротьбою проти німецького правопопулістського руху Pegida і правої партії АдН, представники якої нещодавно відвідали Крим в обхід українського законодавства, а також зустрілися у Сирії із урядовцями режиму Башара Асада.

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Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Новини політики Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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