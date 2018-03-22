Новий глава МЗС Німеччини окреслив жорстку політику щодо Росії

Зовнішньополітичний курс Німеччини щодо Росії зміниться. Це під час свого першого виступу на посаді глави МЗС ФРН дав зрозуміти Гайко Маас.

Так, новий міністр закордонних справ Німеччини охарактеризував відносини з Росією як "дуже напружені", пише Die Welt.

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Коментуючи отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії, Маас заявив, що цей "неприйнятний злочин" може посприяти "подальшому відчуженню" Німеччини та Росії.

Головний дипломат Німеччини вважає, що з окупацією Криму та російською агресією проти України не можна миритися.

Якщо Росія сама все більше дистанціюється від Заходу і сприймає себе як його супротивника, то ми можемо шкодувати про це. Але в будь-якому випадку це змінює реалії нашої зовнішньої політики,

– констатував міністр.

Як зауважує ще одне німецьке видання Neue Zürcher Zeitung , " це була нова риторика": агресивність Росії та багато в чому обрана нею ворожість до Заходу були чітко позначені Маасом.

Позиція нового глави МЗС ФРН різко контрастує із позицією його попередника Зігмара Габріеля, який виступав за поступове зняття з Росії санкцій, а після замаху на Скрипаля застерігав від поспішного осуду Москви.

У ФРН Маас відомий своєю боротьбою проти німецького правопопулістського руху Pegida і правої партії АдН, представники якої нещодавно відвідали Крим в обхід українського законодавства, а також зустрілися у Сирії із урядовцями режиму Башара Асада.

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