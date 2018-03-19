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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Путін вже давно нам не партнер, – Міноборони Німеччини

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Путін – не партнер для Німеччини
Путін – не партнер для Німеччини / dw.com

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що очільник Кремля Володимир Путін вже давно не є партнером Заходу.

Про це вона сказала в інтерв'ю авторитетному виданню Bild.

"Путін вже давно не є партнером", – заявила глава Міноборони Німеччини.

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Окрім того, Урсула фон дер Ляєн не поспішає називати Володимира Путіна противником, адже це може "зачинити двері" перед Росією. На думку міністра, дії російського президента – це розпалювання конфліктів, дестабілізація та постійна провокація.

"Я б не заходила так далеко, тому що це закриє двері (для діалогу між країнами)", – додала вона.

Міністр оборони Німеччини не назвала дестабілізацію, яку створює Москва, війнами. Адже окреслення останніх нападів Росії на країни Заходу словом "війна" може мати невідворотні наслідки.

Це буде мати абсолютні наслідки, якщо ми заявимо це як федеральний уряд,
– додала міністр оборонного відомства.

Вона переконана, що економічні санкції – найефективніший спосіб "приборкати" Росію.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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