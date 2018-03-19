Путин уже давно нам не партнер, – Минобороны Германии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что глава Кремля Владимир Путин уже давно не является партнером Запада.

Об этом она сказала в интервью авторитетному изданию Bild.

"Путин уже давно не является нашим партнером", – заявила глава Минобороны Германии.

Читайте также: После выборов Путина осталось два серьезных вопроса, – разведка США

Однако, Урсула фон дер Ляйен не спешит называть Владимира Путина противником, так как это может "закрыть двери" перед Россией. По мнению министра, действия российского президента – это разжигание конфликтов, дестабилизация и постоянная провокация.

"Я бы не заходила так далеко, потому что это закроет дверь (для диалога между странами)", – добавила она.

Министр обороны Германии не назвала дестабилизацию, которую создает Москва, войнами. Так как описание последних нападений России на страны Запада словом "война" может иметь необратимые последствия.

Это будет иметь абсолютные последствия, если мы заявим это как федеральное правительство,

– добавила министр оборонного ведомства.

Она убеждена, что экономические санкции – самый эффективный способ "обуздать" Россию.