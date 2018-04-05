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Трамп жестко отреагировал на поддержку Германией "Северного потока-2"

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Трамп раскритиковал Германию
Трамп раскритиковал Германию / radiosvoboda.org

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а вместо этого договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

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Соответствующее заявление американский лидер сделал перед началом рабочего обеда с лидерами стран Балтии.

Германия подключает трубопровод в Россию и будет платить России миллиарды долларов за энергию. А я говорю: Что это происходит? Почему Германия платит огромные деньги России, когда они подключают трубопровод? Это неправильно,
– подчеркнул Трамп.

Говоря об укреплении НАТО, он отметил, что организация получила на миллиарды долларов больше благодаря его усилиям.

"Вы не выполняете своих обязанностей, вы не платите". Впрочем, по его словам, даже сейчас Германия отдает на оборону Альянса 1% от ВВП, и "это даже не полный процент", – добавил президент.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ).

Теги: Северный поток-2 Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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