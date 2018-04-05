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Трамп направляет Национальную гвардию США на границу с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп направляет Национальную гвардию Соединенных Штатов Америки на охрану границы с Мексикой. Соответствующий указ он подписал в среду, 4 апреля.

Об этом сообщает DW.

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Как пояснила министр национальной безопасности Кирстен Нильсен, подразделения помогут пограничникам, но непосредственно не будут участвовать в задержании людей, которые нелегально пересекают границу. В состав организованного резерва входят в том числе и подразделения ВВС США. Сейчас, заявила Нильсен, продолжаются переговоры с губернаторами штатов на границе для определения точного количества размещенных военных.

Во сколько обойдется этот шаг, в документе не уточняется. Как сообщает информагентство AP со ссылкой на источник в Конгрессе, речь может идти о размещении от 300 до 1200 военных, что обойдется по меньшей мере от 60 до 120 миллионов долларов в год.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Мексика
Источник: 24 Канал
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