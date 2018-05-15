Пророссийские боевики использовали запрещенное оружие, – ООС

За прошедшие сутки, 14 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 – применяли запрещенные минскими договоренностями минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое враг вел беспокоящий огонь пытаясь спровоцировать огонь украинских воинов в ответ. На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Железное, Новгородское, Шахты Бутовка. Усилия российско-оккупационных войск были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными,

– говорится в сообщении.

За минувшие сутки из состава Объединенных сил погибших и раненых нет. По данным разведки, потери противника составили 1 убитый и 3 раненых.

На данное время, 15 мая, зафиксированы 7 случаев открытия огня оккупантами из стрелкового оружия по нашим позициям с целью спровоцировать ответный огонь.