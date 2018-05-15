Проросійські бойовики використали заборонену зброю, – ООС

Упродовж минулої доби, 14 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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Російсько-окупаційні війська 42 рази порушували режим припинення вогню, з них 11 – застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Троїцьке, Новозванівка, Золоте ворог вів турбуючий вогонь намагаючись спровокувати вогонь українських воїнів у відповідь. На Донецькому напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Залізне, Новгородське, Шахта Бутівка. Зусилля російсько-окупаційні військ були марними. Оборонні рубежі українських підрозділів залишилися незмінними,

– йдеться у повідомленні.

За минулу добу зі складу Об’єднаних сил загиблих та поранених немає. За даними розвідки, втрати противника склали 1 вбитий та 3 поранених.

Поточної доби, 15 травня, зафіксовано 7 випадків відкриття вогню окупантами зі стрілецької зброї по наших позиціях з метою спровокувати вогонь у відповідь.