Пророссийские боевики на Донбассе подорвались на собственной ракете: видео
В коротком видео видно, как пророссийские боевики запускают противотанковую ракету, однако она попадает в одного из них.
Видео "спецоперации" боевиков обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
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Операция – самоликвидация представителей российско-оккупационных войск в Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!
– прокомментировал видео Украинский воин.
Смотрите видео:
Кстати украинские бойцы заняли стратегически важную высоту и ряд позиций вблизи поселка Водяного, недалеко Мариуполя. А также в очередной раз получили доказательства военного присутствия России на Донбассе.
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