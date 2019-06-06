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      Пророссийские боевики на Донбассе подорвались на собственной ракете: видео

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      Роковым для врага стало неумение обращаться с оружием
      Роковым для врага стало неумение обращаться с оружием / Фото из открытых источников

      В коротком видео видно, как пророссийские боевики запускают противотанковую ракету, однако она попадает в одного из них.

      Видео "спецоперации" боевиков обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе

      Операция – самоликвидация представителей российско-оккупационных войск в Донбассе. Отличный выстрел! Не останавливайтесь!
      – прокомментировал видео Украинский воин.

      Смотрите видео:

       

      Кстати украинские бойцы заняли стратегически важную высоту и ряд позиций вблизи поселка Водяного, недалеко Мариуполя. А также в очередной раз получили доказательства военного присутствия России на Донбассе.

      blog_ava
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      5 июня
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины
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