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      Проросійські бойовики на Донбасі підірвалися на власній ракеті: відео

      52 Читать новость на русском
      Фатальним для ворога стало невміння поводитись зі зброєю
      Фатальним для ворога стало невміння поводитись зі зброєю / Фото з відкритих джерел

      У короткому відео видно, як проросійські бойовики запускають протитанкову ракету, однак вона влучає в одного з них.

      Відео "спецоперації" бойовиків оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі

      Операція – самоліквідація представників російсько-окупаційних військ на Донбасі. Відмінний постріл! Не зупиняйтеся! 
      – прокоментував відео український воїн.

      Дивіться відео:

       

      До речі українські бійці зайняли стратегічно важливу висоту та низку позицій поблизу селища Водяного, що неподалік Маріуполя. А також вкотре здобули докази військової присутності Росії на Донбасі.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі
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