Проросійські бойовики на Донбасі підірвалися на власній ракеті: відео
У короткому відео видно, як проросійські бойовики запускають протитанкову ракету, однак вона влучає в одного з них.
Відео "спецоперації" бойовиків оприлюднив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.
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Операція – самоліквідація представників російсько-окупаційних військ на Донбасі. Відмінний постріл! Не зупиняйтеся!
– прокоментував відео український воїн.
Дивіться відео:
До речі українські бійці зайняли стратегічно важливу висоту та низку позицій поблизу селища Водяного, що неподалік Маріуполя. А також вкотре здобули докази військової присутності Росії на Донбасі.
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