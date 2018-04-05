Пророссийские боевики на Донбассе ударили по украинским воинам: детали

Пророссийские боевики продолжают интенсивно срывать "пасхальное перемирие" и массово палят из запрещенного оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре украинских военных.

Так, в течение суток 4 апреля, пророссийские боевики совершили по меньшей мере 39 обстрелов позиций наших защитников.

На донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, снайперской и стрелкового оружия обстрилялизахисникив шахты "Бутовка". С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики вели огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки.

Читайте также: Путин начал гибридную войну мирового масштаба, – Ельченко

Также гранатометы враг применил в районе Водного и Марьинки, вооружения БМП – вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку опытно и Гнутово, а снайперскую и стрелковое оружие – по защитникам Широкино и Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополь, Гнутово и Невельского.

На луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также – станции Донец.