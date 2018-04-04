Путин начал гибридную войну мирового масштаба, – Ельченко

Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, постепенно превращается в всемирную гибридную войну.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Россия ведет свою гибридную войну на всех уровнях, в разных полях сражений и с разной интенсивностью.

Читайте также: Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать

В связи с этим постпред напомнил о выступлении президента РФ Владимира Путина во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2007 году, когда российский лидер выразил неприятие однополярности мировой политики и "раскрыл свои агрессивные планы по подрыву цивилизованного мира".

Ельченко добавил, что сейчас Москва превращает Крым в огромную военную базу и использует ее как платформу для своих военных вмешательств в другие места, в частности, в Сирию.

Неправомерные действия России, а также непрерывная пропаганда, дезинформация, поддельные новости и другие гибридные инструменты применяются Россией ежедневно в непрерывном режиме,

– подчеркнул дипломат.

Он отметил, что несмотря на постоянные провокации РФ, Украина продолжает прилагать усилия в защиту собственного суверенитета и территориальной на основе международного права.

"Мы твердо верим, что только через закон можно справиться с режимом, который ставит себя вне закона", – сказал Ельченко.