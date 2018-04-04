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Путін почав гібридну війну світового масштабу, – Єльченко

591 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / hronika.info

Гібридна війна, яку веде Росія проти України, поступово перетворюється на всесвітню гібридну війну.

Таку думку висловив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що Росія веде свою гібридну війну на всіх рівнях, на різних полях битв та з різною інтенсивністю.

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У зв’язку з цим постпред нагадав про виступ президента РФ Володимира Путіна під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в 2007 році, коли російський лідер висловив несприйняття однополярності світової політики та "розкрив свої агресивні плани з підриву цивілізованого світу".

Єльченко додав, що зараз Москва перетворює Крим на величезну військову базу та використовує її як платформу для своїх військових втручань в інші місця, зокрема, в Сирію.

Неправомірні дії Росії, а також безперервна пропаганда, дезінформація, підроблені новини та інші гібридні інструменти застосовуються Росією щодня в безперервному режимі,
– наголосив дипломат.

Він зазначив, що попри постійні провокації РФ, Україна продовжує докладати зусиль на захист власного суверенітету й територіальної на основі міжнародного права.

"Ми твердо віримо, що тільки через закон можна впоратися з режимом, який ставить себе поза законом", – сказав Єльченко.

Теги: Новини України Володимир Путін Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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