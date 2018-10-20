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      Пророссийские боевики не отдают родственникам тела погибших местных жителей на Луганщине

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      Боевики не эвакуируют тела погибших местных жителей на Луганщине
      Боевики не эвакуируют тела погибших местных жителей на Луганщине / 24 канал

      На оккупированных территориях пророссийские боевики не эвакуируют тела двух погибших мирных жителей. Они шли в сторону оккупированного поселка Золотое-5 и подорвались на заминированной территории.

      Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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      Так, двое местных – мужчина и женщина 1973 и 1972 года рождения, погибли 18 октября.

      Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила в сторону Золотого беспилотник и предоставила координаты предполагаемого места нахождения тел погибших.

      Родственники погибших обратились в Красный Крест с просьбой вернуть тела погибших для захоронения.

      Трагичность ситуации усугубляется циничным нежеланием боевиков эвакуировать тела погибших, которые пока продолжают лежать под открытым небом,
      – заявила украинская сторона СЦКК.

      Напомним, за прошедшие сутки, 19 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего был ранен один украинский защитник. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить четырех пророссийских боевиков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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