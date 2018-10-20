Пророссийские боевики не отдают родственникам тела погибших местных жителей на Луганщине

На оккупированных территориях пророссийские боевики не эвакуируют тела двух погибших мирных жителей. Они шли в сторону оккупированного поселка Золотое-5 и подорвались на заминированной территории.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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Так, двое местных – мужчина и женщина 1973 и 1972 года рождения, погибли 18 октября.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе запустила в сторону Золотого беспилотник и предоставила координаты предполагаемого места нахождения тел погибших.

Родственники погибших обратились в Красный Крест с просьбой вернуть тела погибших для захоронения.

Трагичность ситуации усугубляется циничным нежеланием боевиков эвакуировать тела погибших, которые пока продолжают лежать под открытым небом,

– заявила украинская сторона СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего был ранен один украинский защитник. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить четырех пророссийских боевиков.