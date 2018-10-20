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      Жесткий отпор ВСУ: оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе

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      Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе
      Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 19 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего был ранен один украинский защитник. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить четырех пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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      Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное. По данным разведки, в течение 19 октября, четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены,
      – говорится в сообщении.

      В штабе отметили, что в целом ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами.

      Оккупанты 16 раз обстреляли позиции украинских военных, трижды применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

      Также пророссийские боевики продолжают использовать гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      В общем враг совершил обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

      От начала суток, 20 октября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

       

      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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