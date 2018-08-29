Пророссийские боевики обстреляли детсад на Донетчине: ранено женщину

Российские оккупационные силы 27 августа обстреляли пгт Верхнеторецкое на Донетчине. Об этом обстреле местная жительница сообщила в Совместный центр по контролю и координации, наблюдатели которого отправились на место происшествия.

Об этом СЦКК сообщил на сайте Минобороны.

"Вследствие обстрела (...) 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения "Тополек", где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники этого детского учреждения. Услышав первые выстрелы, воспитатели детсада немедленно завели детвору из двора в помещение", – говорится в сообщении.

Читайте также: А дети же в школу ходят весь год, – журналист о "школьном перемирии"

Кроме того, 28 августа к украинской стороне СЦКК поступило сообщение об обстреле пророссийскими боевиками населенного пункта Зализное. Там было зафиксировано два попадания мин калибра 82 миллиметра. Вследствие этого были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Пострадавших среди мирных жителей не зарегистрировано.