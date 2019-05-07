Пророссийские боевики обстреляли поселок на Луганщине: видео боя

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Новозвановке на Луганщине. Журналист 24 канала стал свидетелем боя с врагом.

Утро в Новозвановке началось со стрелковой канонады. Обострение там началось после того, как бойцы батальона "Донбасс-Украина" продвинулись вперед на километр.

Читайте также: Реинтегрировать жителей Донбасса будет несложно, – ветеран о победах и предательствах на войне

Ситуация становилась все напряженнее, украинским армейцам пришлось отвечать. С пулеметов боевики перешли на запрещенный калибр: над головой был слышен смертоносный свист 120 мины. Украинские защитники засекли, откуда стреляет вражеский миномет, и дали адекватный ответ.

Однако враг наращивал интенсивность обстрелов. По словам бойцов "Донбасса", последнюю неделю на этих позициях тишины не слышно вообще, даже на полчаса. Утром боевики били из противотанковых гранатометов.



Украинские военные давали врагу достойный отпор

Затем враг ударил из минометов. Боец под псевдонимом "Панда" тогда был на позициях, куда прилетели вражеские снаряды. "Пятая мина упала и нас не то, чтобы контузило, однако ударило по ушам. Когда упала седьмая, осколок неудачно задел товарища", – вспомнил он.

Медик батальона "Кэрол" рассказала, что утром услышала приход. Зацепило кухню, где тогда был военный ВСУ. Его ранило осколками в руку и голову, парень получил контузию.



"Кэрол", медик батальона "Донбасс-Украина"

Всем раненым вовремя оказали медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в госпиталь. Хотя боевики не оставляют попыток выбить бойцов Донбасса с новых позиций, назад уже никто не отступит.

Если уж взяли свою землю, то во второй раз не отдадим,

– отметил "Фидель", боец батальона Донбасс-Украина.

Слова о своей земле для него – не пустой звук. Родом он из Донецка, пережил плен боевиков. И хоть ему уже почти 60, будет на войне до конца, или, как сам шутит, пока не выгонят.

Так же из Донецка и "Кэрол" и еще много солдат батальона. Им не надо рассказывать пропагандистские сказки: они точно знают, чья это земля и кто к кому пришел.