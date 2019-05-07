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      Пророссийские боевики обстреляли поселок на Луганщине: видео боя

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      Оккупанты обстреляли позиции украинских военных в Новозвановке на Луганщине. Журналист 24 канала стал свидетелем боя с врагом.

      Утро в Новозвановке началось со стрелковой канонады. Обострение там началось после того, как бойцы батальона "Донбасс-Украина" продвинулись вперед на километр.

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      Ситуация становилась все напряженнее, украинским армейцам пришлось отвечать. С пулеметов боевики перешли на запрещенный калибр: над головой был слышен смертоносный свист 120 мины. Украинские защитники засекли, откуда стреляет вражеский миномет, и дали адекватный ответ.

      Однако враг наращивал интенсивность обстрелов. По словам бойцов "Донбасса", последнюю неделю на этих позициях тишины не слышно вообще, даже на полчаса. Утром боевики били из противотанковых гранатометов.

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      Затем враг ударил из минометов. Боец под псевдонимом "Панда" тогда был на позициях, куда прилетели вражеские снаряды. "Пятая мина упала и нас не то, чтобы контузило, однако ударило по ушам. Когда упала седьмая, осколок неудачно задел товарища", – вспомнил он.

      Медик батальона "Кэрол" рассказала, что утром услышала приход. Зацепило кухню, где тогда был военный ВСУ. Его ранило осколками в руку и голову, парень получил контузию.


      "Кэрол", медик батальона "Донбасс-Украина"

      Всем раненым вовремя оказали медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в госпиталь. Хотя боевики не оставляют попыток выбить бойцов Донбасса с новых позиций, назад уже никто не отступит.

      Если уж взяли свою землю, то во второй раз не отдадим,
      – отметил "Фидель", боец батальона Донбасс-Украина.

      Слова о своей земле для него – не пустой звук. Родом он из Донецка, пережил плен боевиков. И хоть ему уже почти 60, будет на войне до конца, или, как сам шутит, пока не выгонят.

      Так же из Донецка и "Кэрол" и еще много солдат батальона. Им не надо рассказывать пропагандистские сказки: они точно знают, чья это земля и кто к кому пришел.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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