Пророссийские боевики стянули к линии разграничения почти десяток "Градов" и "Гвоздик"

Российские наемники на Донбассе наращивают объемы тяжелой техники неподалеку линии разграничения.

Об этом говорится в отчете украинской стороны Общего центра по контролю и координации.

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Зафиксированы шесть "Градов" и почти два десятка прицепных гаубиц возле оккупированного Хрустального. А возле поселка Теплое – три самоходные гаубицы "Гвоздика". А это является нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения.

Кроме того, 20 августа из крупнокалиберных минометов боевики обстреляли Станицу Луганскую, повредили линии электропередач. Часть населенного пункта осталась без света.

Боевики повредили ЛЭП

А на Луганщине возле села Суходол погибла женщина. Она взорвалась на установленной боевиками противопехотной мине.