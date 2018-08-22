Проросійські бойовики стягнули до лінії розмежування майже десяток "Градів" і "Гвоздик"

Російські найманці на Донбасі нарощують обсяги важкої техніки неподалік лінії розмежування.

Про це йдеться у звіті української сторони Спільного центру з контролю та координації.

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Зафіксовано шість "Градів" та майже два десятки причепних гаубиць біля окупованого Хрустального. А біля селища Тепле – три самохідні гаубиці "Гвоздика". А це є порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Крім того, 20 серпня із великокаліберних мінометів бойовики обстріляли Станицю Луганську, пошкодили лінії електропередач. Частина населеного пункту лишилася без світла.



Бойовики пошкодили ЛЕП

А на Луганщині біля села Суходіл загинула жінка. Вона підірвалася на встановленій бойовиками протипіхотній міні.