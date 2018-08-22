"Громадянська війна? Ага": офіцер ЗСУ показав фото знищених проросійських бойовиків

Офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан Штірліц виклав у мережі фото та прізвища двох ліквідованих бойовиків російських окупаційних військ на Донбасі.

Один з них – із Москви, повідомив український офіцер на своїй сторінці у Facebook.

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Росіянина Віталія Курносова на позивний "Слай" ліквідували 20 серпня. З приводу тих, хто насправді воює на Донбасі, Анатолій Штефан Штірліц написав: "Громадянська" війна? Ага..."

А 19 серпня біля Мар'їнки знищили проросійського бойовика з Макіївки – Олексія Притулу по кличці "Весна".