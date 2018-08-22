"Громадянська війна? Ага": офіцер ЗСУ показав фото знищених проросійських бойовиків
Офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан Штірліц виклав у мережі фото та прізвища двох ліквідованих бойовиків російських окупаційних військ на Донбасі.
Один з них – із Москви, повідомив український офіцер на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Інтенсивні обстріли та знищені окупанти: якою була доба на Донбасі
Росіянина Віталія Курносова на позивний "Слай" ліквідували 20 серпня. З приводу тих, хто насправді воює на Донбасі, Анатолій Штефан Штірліц написав: "Громадянська" війна? Ага..."
А 19 серпня біля Мар'їнки знищили проросійського бойовика з Макіївки – Олексія Притулу по кличці "Весна".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
"Шахтар" зробив перше гучне придбання22 травня 2016 , 10:00
Моурінью змусить МЮ викупити з "Реала" свого улюбленця29 червня 2016 , 15:43