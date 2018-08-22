Інтенсивні обстріли та знищені окупанти: якою була доба на Донбасі

Упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із забороненого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначають українські військові, російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 міліметрів.

"Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 міліметрів позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 міліметри – оборонців Авдіївки та Чермалика", – додають у Штабі.

Зауважимо, що упродовж минулої доби двоє українських захисників отримали поранення, натомість серед бойовиків, за даними розвідки, є втрати у числі двох осіб і ще одного поранено.

"Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає", – резюмує прес-центр ОС.

Нагадаємо, протягом понеділка, 20 серпня, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових. На щастя, ніхто не загинув, проте два бійці зазнали поранень.