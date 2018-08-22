08:16
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 14°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Інтенсивні обстріли та знищені окупанти: якою була доба на Донбасі

128 Читать новость на русском
Доба на Донбасі: 24 обстріли з боку бойовиків, 2 воїни ЗСУ поранено, 2 окупантів знищено
Доба на Донбасі: 24 обстріли з боку бойовиків, 2 воїни ЗСУ поранено, 2 окупантів знищено / Getty Images

Упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із забороненого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Який вигляд нині мають окуповані Піски: фото та відео вмираючого селища

Як зазначають українські військові, російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 міліметрів.

"Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 міліметрів позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 міліметри – оборонців Авдіївки та Чермалика", – додають у Штабі.

Зауважимо, що упродовж минулої доби двоє українських захисників отримали поранення, натомість серед бойовиків, за даними розвідки, є втрати у числі двох осіб і ще одного поранено.

"Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає", – резюмує прес-центр ОС.

Нагадаємо, протягом понеділка, 20 серпня, у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових. На щастя,  ніхто не загинув, проте два бійці зазнали поранень.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
21 серпня, 22:01 Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
Віталій Кулик
Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
21 серпня, 21:49 Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
21 серпня, 21:03 Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
Михайло Года
Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
21 серпня, 21:01 Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
Борис Немировський
100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
21 серпня, 19:02 100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова
Катерина Петренко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прогноз погоди на 8 лютого: циклон з мокрим снігом і дощами суне в Україну
8 лютого , 09:43
"Шахтар" зробив перше гучне придбання
 22 травня 2016 , 10:00
Моурінью змусить МЮ викупити з "Реала" свого улюбленця
 29 червня 2016 , 15:43
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук