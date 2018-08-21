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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як нині виглядають окуповані Піски: фото та відео вмираючого селища

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Захисники селища Піски, що біля окупованого Донецька розповіли, що терористи останніми днями влаштовують підпали на своїх позиціях. Українські військові підозрюють, що це створення пропагандистської картинки.

Українські військові дотримуються перемир'я та вогонь не відкривають. Тому бойовики і роблять картинку для своїх московських друзів. Російські окупаційні сили ж про перемир'я нічого не чули.

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"Кореспонденти напевно пишуть, що по них стріляють. Частенько в них там горить, але для чого вони це роблять – ми не знаємо", – розповів військовослужбовець ЗСУ.

І так щодня. Бойовики намагаються витягнути на бій українських оборонців. 


Будинок у Пісках


Зруйнована школа 

Для військового Онубіса, або просто Сергія, це перша ротація на війні. Коли приїхав у Піски, то селище одразу нагадало йому руїни якогось античного міста.

"Нагадує Єгипет, адже все розвалено. Квартири та подвір'я зруйновані", – пояснив військовослужбовець ЗСУ.


Окуповані Піски

В Пісках справді немає жодної цілої будівлі. Російські найманці за понад чотири роки війни засипали колись заможне селище тоннами снарядів та куль. Місцевих майже не залишилось, офіційно – це 10 людей. Однак, бійці української армії вірять, що після перемоги навіть таку розбиту війною пустку можна відновити. 


В Пісках немає жодної цілої будівлі

24 серпня вся Україна святкуватиме День Незалежності. Але тут, на передовій, немає свят, а є щоденна робота – захищати Батьківщину.

Теги: Новини України Війна на Донбасі війна Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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