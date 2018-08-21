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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как сейчас выглядят оккупированные Пески: фото и видео умирающего поселка

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Защитники поселка Пески, который находится рядом с оккупированным Донецком рассказали, что террористы в последние дни устраивают поджоги на своих позициях. Украинские военные подозревают, что это создание пропагандистской картинки.

Украинские военные соблюдают перемирие и огонь не открывают. Поэтому боевики и делают картинку для своих московских друзей. Российские оккупационные силы же о перемирии ничего не слышали.

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"Корреспонденты наверняка пишут, что по ним стреляют. Частенько у них там горит, но для чего они это делают – мы не знаем", – рассказал военнослужащий ВСУ.

И так каждый день. Боевики пытаются вытащить на бой украинских защитников.


Дом в Песках

Разрушенная школа

Для военного Анубиса, или просто Сергея, это первая ротация на войне. Когда приехал в Пески, то поселок сразу напомнил ему руины какого-то античного города.

"Напоминает Египет, ведь все развалено. Квартиры и дворы разрушены", – пояснил военнослужащий ВСУ.

Оккупированные Пески

В Песках действительно нет ни одного целого здания. Российские наемники за более чем четыре года войны засыпали некогда богатій поселок тоннами снарядов и пуль. Местных почти не осталось, официально – это 10 человек. Однако, бойцы украинской армии верят, что после победы даже такую разбитую войной пустошь можно восстановить.

В Песках нет ни одного целого здания

24 августа вся Украина будет праздновать День Независимости. Но здесь, на передовой, нет праздников, а есть ежедневная работа – защищать Родину.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия война
Источник: 24 канал
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