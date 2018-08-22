Интенсивные обстрелы и уничтоженные оккупанты: какими были сутки на Донбассе

На протяжении прошлых суток, 21 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, но оставалась полностью контролируемой. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Как отмечают украинские военные, российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – и из вооружения БМП. Также враг применял минометы калибра 82 и 120 миллиметров.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам населенных пунктов Артема, Новотошковское, Крымское, Зайцево, Железное, Авдеевка, Новомихайловка, Пески, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино. Применяя тяжелое вооружение, противник обстрелял из минометов калибра 120 миллиметров позиции украинских войск вблизи Железного и Гнутово, а из минометов калибра 82 миллиметра – защитников Авдеевки и Чермалика", – добавляют в Штабе.

Заметим, что за прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения, среди боевиков, по данным разведки, есть потери в числе двух человек и еще один ранен.

"В течение ночи оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Павлополь, Лебединское и Водяное. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины этой эпохи нет", – резюмирует пресс-центр ОС.

Напомним, в течение понедельника, 20 августа, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военных. К счастью, никто не погиб, однако два бойца получили ранения.