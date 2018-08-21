Ситуация на Донбассе: Украинские военные получили ранения, однако ликвидировали 3-х боевиков

В течение понедельника, 20 августа, пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 23 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе – из запрещенного тяжелого вооружения. Ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 2 бойца получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По информации украинской разведки, на Донбассе погибли 3 пророссийских боевика и еще 2 получили ранения.

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Отмечается, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из минометов калибра 82 миллиметра.

Под обстрелы попали украинские защитники Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкино. Вблизи Лебединского пророссийские боевики били по украинским военных из 82-миллиметровых минометов. Кроме того, российские оккупационные силы обстреляли из 120-миллиметровых минометов окрестности Новолуганского.

С начала суток 21 августа пророссийские боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов 2 раза обстреляли позиции украинских военных в районе Лебединского и Водяного.