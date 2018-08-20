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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские оккупанты на Донбассе готовят масштабную "мобилизацию", – разведка

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Оккупанты готовят "мобилизации" на Донбассе
Оккупанты готовят "мобилизации" на Донбассе / Фото из открытых источников

Командование российских оккупационных войск повысило уровень готовности к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

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Перевод на усиленный режим работы ответственных за мобилизацию так называемых "республиканских органов власти" вызван провокационными заявлениями псевдоавторитетних российских "военных экспертов", которые на основании надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют "активизацию боевых действий подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины (День флага, День независимости),
– говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, в связи с этим, так называемыми "республиканскими военными комиссариатами" дополнительно уточняются списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях.

Кроме того, оккупанты на неопределенный срок продлили продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся на базе соединений и частей 1 и 2 АК Вооруженных сил России.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости политики Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
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