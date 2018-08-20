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Російські окупанти на Донбасі готують масштабну "мобілізацію", – розвідка

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Окупанти готують "мобілізацію" на Донбасі
Окупанти готують "мобілізацію" на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Командування російських окупаційних військ підвищило рівень готовності до проведення масштабних мобілізаційних заходів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням дані розвідки.

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Переведення в посилений режим роботи відповідальних за мобілізацію так званих "республіканських органів влади" спричинено провокаційними заявами псевдоавторитетних російських "воєнних експертів", які на підставі надуманої, викривленої та упередженої інформації прогнозують "активізацію бойових дій підрозділами Об’єднаних сил у період проведення Державних свят України (День прапору, День незалежності),
– йдеться у повідомленні.

Як зауважили у Міноборони, у зв’язку з цим, так званими "республіканськими військовими комісаріатами" додатково уточнюються списки та місця перебування всіх категорій військовозобов’язаних на окупованих територіях.

Окрім того, окупанти на невизначений термін продовжили тривалість зборів з офіцерами-резервістами, які проводяться на базі з’єднань і частин 1 та 2 АК Збройних сил Росії.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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