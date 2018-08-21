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Ситуація на Донбасі: українські військові зазнали поранень, проте ліквідували 3 бойовиків

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Ситуація на Донбасі
Ситуація на Донбасі / Ілюстративне фото

Протягом понеділка, 20 серпня, проросійські бойовики у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 23 рази обстріляли позиції українських військових, у тому числі – з забороненого важкого озброєння. Жоден український військовий не загинув, проте 2 бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

За інформацією української розвідки, на Донбасі загинули 3 проросійських бойовиків і ще 2 зазнали поранень.

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Зазначається, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із мінометів калібру 82 міліметри.

Під ворожі обстріли потрапили українські захисники Кримського, Світлодарська, Попасної, Мар’їнки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного та Широкиного. Поблизу Лебединського проросійські бойовики гатили по українських військових із 82-міліметрових мінометів. Окрім того, російські окупаційні сили обстріляли з 120-міліметрових мінометів околиці Новолуганського.

З початку доби 21 серпня проросійські бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів 2 рази обстріляли позиції українських військових у районі Лебединського та Водяного.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
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