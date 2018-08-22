"Гражданская война? Ага": офицер ВСУ показал фото уничтоженных пророссийских боевиков
Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц выложил в сети фото и фамилии двух ликвидированных боевиков российских оккупационных войск на Донбассе.
Один из них – из Москвы, сообщил украинский офицер на своей странице в Facebook.
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Россиянина Виталия Курносова с позывным "Слай" ликвидировали 20 августа. По поводу тех, кто на самом деле воюет на Донбассе, Анатолий Штефан Штирлиц написал: "Гражданская" война? Ага..."
А 19 августа возле Марьинки уничтожили пророссийского боевика из Макеевки – Алексея Притулу по кличке "Весна".
Источник: 24 Канал
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