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      Пророссийские силы в окружении Митрополита Епифания – миф, – Константинополь

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      Митрополит Гальский Эммануил
      Митрополит Гальский Эммануил / Соцсети

      Митрополит Галльский Эммануил заявил, что не согласен с высказыванием Почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, который 24 мая после заседания Синода ПЦУ сообщил, что на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания влияют промосковские силы, основной задачей которых является попытка разрушить Украинскую Церковь.

      "Церковь – это не только помещение, здание или храмы. Церковь прежде всего создает верующий народ, который всеми силами ее поддерживает. Все эти люди поддерживали Киевский патриархат и УАПЦ, сегодня они поддерживают ПЦУ и ее Предстоятеля Епифания. Я не вижу никаких новых людей. Церкви нечего бояться, она не играет никакой политической роли и не вмешивается в политические вопросы. Все обвинения о том, что предстоятеля Епифания окружили какие-то пророссийские силы – это миф. Предстоятель Епифаний – это молодой и сильный человек, которого поддерживаем мы вместе с украинцами", – сказал митрополит Гальский.

      Православный митрополит Франции, подчиненный Вселенскому патриархату, подчеркнул, что Томос, который был подписан Вселенским Патриархом и священниками Вселенского патриархата, заложил основы новой автокефальной церкви. Также священнослужитель отметил, что текст Томоса – не результат переговоров двух сторон, он рассказывает, как должна функционировать Церковь. Подобный текст предоставлялся Вселенским патриархатом всем поместным церквям, которые получали в свое время автокефалию.

      "Никто не имеет права судить что в тексте правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения Томоса, отказываются быть в лоне этой Церкви. Перед Церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти", – подчеркнул Митрополит Галльский Эммануил.

       

      blog_ava
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