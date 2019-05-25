Проросійські сили в оточенні Митрополита Епіфанія – міф, – Константинополь

"Заява про те, що митрополита Епіфанія оточили проросійські сили – міф", – представник Вселенського патріарха митрополит Гальський відповів на слова Патріарха Філарета.

Митрополит Гальський Еммануїл заявив, що не погоджується із висловлюванням Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який 24 травня після засідання Синоду ПЦУ повідомив, що на предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія впливають промосковські сили, основним завданням яких є спроба зруйнувати Українську Церкві.

"Церква – це не лише приміщення, будівля чи храми. Церкву, в першу чергу, створює віруючий народ, який всіма силами її підтримує. Всі ці люди підтримували Київський патріархат та УАПЦ, сьогодні вони підтримують ПЦУ та її Предстоятеля Епіфанія. Я не бачу ніяких нових людей. Церкві немає чого боятися, вона не грає ніякої політичної ролі та не втручається в політичні питання. Всі звинувачення про те, що предстоятеля Епіфанія оточили якісь проросійські сили – це міф. Предстоятель Епіфаній – це молода і сильна людина, яку підтримуємо ми разом з українцями", – сказав митрополит Гальський.

Православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом та священиками Вселенського патріархату – заклав підвалини автокефальної нової церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томосу – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має функціонувати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.

"Ніхто не має права судити що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосу – відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама обирає шлях, яким буде йти", – наголосив Митрополит Гальський Еммануїл.