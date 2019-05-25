14:31
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Проросійські сили в оточенні Митрополита Епіфанія – міф, – Константинополь

      398 Читать новость на русском
      Митрополит Гальський Еммануїл
      Митрополит Гальський Еммануїл / Соцмережі

      "Заява про те, що митрополита Епіфанія оточили проросійські сили – міф", – представник Вселенського патріарха митрополит Гальський відповів на слова Патріарха Філарета.

      Митрополит Гальський Еммануїл заявив, що не погоджується із висловлюванням Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який 24 травня після засідання Синоду ПЦУ повідомив, що на предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія впливають промосковські сили, основним завданням яких є спроба зруйнувати Українську Церкві.

      "Церква – це не лише приміщення, будівля чи храми. Церкву, в першу чергу, створює віруючий народ, який всіма силами її підтримує. Всі ці люди підтримували Київський патріархат та УАПЦ, сьогодні вони підтримують ПЦУ та її Предстоятеля Епіфанія. Я не бачу ніяких нових людей. Церкві немає чого боятися, вона не грає ніякої політичної ролі та не втручається в політичні питання. Всі звинувачення про те, що предстоятеля Епіфанія оточили якісь проросійські сили – це міф. Предстоятель Епіфаній – це молода і сильна людина, яку підтримуємо ми разом з українцями", – сказав митрополит Гальський.

      Православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом та священиками Вселенського патріархату – заклав підвалини автокефальної нової церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томосу – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має функціонувати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.

      "Ніхто не має права судити що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосу – відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама обирає шлях, яким буде йти", – наголосив Митрополит Гальський Еммануїл.

       

      blog_ava
      Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
      сьогодні
      4208
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 252
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2330
      України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      24 травня , 23:53 України – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 (відео)
      1761
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 3207
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1763
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук