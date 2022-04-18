Такую информацию сообщило сербское бюро "Радио Свобода".

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По предварительным данным, в марте 2022 года начали приходить сообщения о минировании рейсов, что привело к задержкам и срывам полетов. Вучич утверждает, что Air Serbia больше не зарабатывает на рейсе Белград – Москва, однако перевозчик продолжает их "из принципа".

По словам президента Сербии, проверка выявила причастность к минированию спецслужб Украины и "одной из стран ЕС". Но, конечно, доказательств в подтверждение своих слов Александар Вучич не привел.

Сообщалось, что 17 апреля последний раз миновали рейс Белград – Москвы, когда самолет был в воздушном пространстве Словакии. По словам президента Сербии, пилот никак не отреагировал на предупреждение, поскольку "знал, что оно фальшивое".

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