Таку інформацію повідомило сербське бюро "Радіо Свобода".

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За попередніми даними, в березні 2022 року почали приходити повідомлення про мінування рейсів, які призвели до затримок і зривів польотів. Вучич стверджує, що Air Serbia більше не заробляє на рейсі Белград – Москва, проте перевізник продовжує їх "із принципу".

За словами президента Сербії, перевірка виявила причетність до мінувань спецслужб України й "однієї з країн ЄС". Але звичайно доказів на підтвердження своїх слів Александар Вучич не навів.

Повідомлялось, що 17 квітня востаннє мінували рейс Белград – Москви, коли літак був у повітряному просторі Словаччини. За словами президента Сербії, пілот ніяк не відреагував на попередження, оскільки "знав, що воно фальшиве".

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