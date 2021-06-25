Инцидент произошел в ночь на 25 июня, когда "журналист" возвращался в Киев. В своем фейсбуке Коцаба опубликовал соответствующее видео и фото после избиения.
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Что говорит сам Коцаба
Пророссийский "журналист" сообщил, что находится в больнице, и опубликовал кадры с вокзала и отделения патрульной полиции после избиения.
На видео слышны лозунги "Слава Украине – Героям слава", "Путин – х*йло", "Нет сепарам в Ивано-Франковске". Коцаба в ответ обзывает нападающих "с*ыкунами".
Коцабц избили в Ивано-Франковске: смотрите видео
Кто "встречал" Коцабу
Как сообщили в фейсбуке националистического движения "Карпатская Сечь", "встречали" Коцабу их представители совместно с бойцами "Правого сектора", "Тризуба" и "Фрайкора". "Поздоровались, как говорят обычаи города, добавили цвета в жизни. Если Руслан думает, что на этом все, то он и его сторонники и соратники, ошибаются. Цветов будет больше и чаще", – говорится в сообщении.
Что известно о Коцабе
Источник: Media Sapiens
- В 2014 году Коцаба ездил в Луганск, чтобы призвать украинских военных и оккупантов "стрелять друг в друга метко, чтобы не убивать гражданских".
- Часто выступал на российских пропагандистьких телеканалах якобы "за защиту Украины", неоднократно ездил на эфиры в Москву.
- В мае 2016 года Коцабу приговорили к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Впрочем, впоследствии его признали невиновным.
- Коцаба на суде подчеркивал, что считает российскую агрессию против Украины на Донбассе "братоубийственной войной", а Революцию Достоинства называл "заговором олигархов".
- К концу 2014 года он был внештатным корреспондентом телеканала "112 Украина", еще раньше – работал на ZIK, впоследствии вел авторскую программу на NewOne.
- Коцаба стал одним из 100 "соучредителей" нового медведчуковского телеканала "Первый независимый". Впрочем, туда его только иногда приглашают как политического комментатора.