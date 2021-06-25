Инцидент произошел в ночь на 25 июня, когда "журналист" возвращался в Киев. В своем фейсбуке Коцаба опубликовал соответствующее видео и фото после избиения.

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Что говорит сам Коцаба

Пророссийский "журналист" сообщил, что находится в больнице, и опубликовал кадры с вокзала и отделения патрульной полиции после избиения.

На видео слышны лозунги "Слава Украине – Героям слава", "Путин – х*йло", "Нет сепарам в Ивано-Франковске". Коцаба в ответ обзывает нападающих "с*ыкунами".

Коцабц избили в Ивано-Франковске: смотрите видео

Кто "встречал" Коцабу

Как сообщили в фейсбуке националистического движения "Карпатская Сечь", "встречали" Коцабу их представители совместно с бойцами "Правого сектора", "Тризуба" и "Фрайкора". "Поздоровались, как говорят обычаи города, добавили цвета в жизни. Если Руслан думает, что на этом все, то он и его сторонники и соратники, ошибаются. Цветов будет больше и чаще", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Из-за своей пропагандистской деятельности Коцабе доставалось и раньше. В декабря 2017 года его ударил по лицу Алексей Бык, член "Правого сектора".

Что известно о Коцабе

Источник: Media Sapiens