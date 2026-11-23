Об этом сообщил 8-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в своих социальных сетях.

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Почему появились сообщения о новой Курской операции?

В последние дни в социальных сетях, а впоследствии и в СМИ, начали распространяться сообщения о якобы прорыве ВСУ через российскую границу и захвате населенного пункта в Курской области. Авторы таких публикаций ссылаются на материал американского Института изучения войны (ISW). Однако сами аналитики не утверждали, что Украина возобновила операцию в Курской области.

В 8-м корпусе ДШВ пояснили, что бои вдоль границы в Сумской области продолжаются ежедневно. Вероятно, информацию об улучшении тактического положения украинских военных на одном из участков фронта неправильно истолковали. В то же время такие изменения не означают начала новой операции или наступления в зоне ответственности корпуса на Северо-Слобожанском направлении.

Также в корпусе подчеркнули, что не комментируют перемещение украинских подразделений, ведь любое подтверждение или опровержение может раскрыть противнику важную информацию и поставить под угрозу украинских военных. Об операциях Сил обороны будут сообщать только тогда и в таком объеме, которые не нанесут ущерба безопасности бойцов и результатам боевых задач.

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Напомним, 22 ноября в России заявили о якобы новой попытке прорыва украинских военных на территорию Курской области. Председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко пояснил, что в приграничной нейтральной полосе регулярно происходят локальные рейды с обеих сторон. В то же время российские оккупанты опасаются повторения Курской операции ВСУ. Военный призвал не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на официальные сообщения Генштаба.