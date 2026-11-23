Про це повідомив 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у своїх соцмережах.

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Чому з'явилися повідомлення про нову Курську операцію?

Останніми днями в соціальних мережах, а згодом і в медіа, почали поширювати повідомлення про нібито прорив ЗСУ через російський кордон та захоплення населеного пункту в Курській області. Автори таких публікацій посилаються на матеріал американського Інституту вивчення війни (ISW). Однак самі аналітики не стверджували, що Україна відновила операцію на Курщині.

У 8 корпусі ДШВ пояснили, що бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. Імовірно, інформацію про покращення тактичного положення українських військових на одній із ділянок фронту неправильно витлумачили. Водночас такі зміни не означають початку нової операції чи наступу в смузі відповідальності корпусу на Північно-Слобожанському напрямку.

Також у корпусі наголосили, що не коментують переміщення українських підрозділів, адже будь-яке підтвердження чи спростування може розкрити противнику важливу інформацію та поставити під загрозу українських військових. Про операції Сил оборони повідомлятимуть лише тоді й у такому обсязі, які не зашкодять безпеці бійців і результатам бойових завдань.

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Нагадаємо, 22 листопада у Росії заявили про нібито нову спробу прориву українських військових на територію Курської області. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, що в прикордонній нейтральній смузі регулярно відбуваються локальні рейди з обох сторін. Водночас російські окупанти побоюються повторення Курської операції ЗСУ. Військовий закликав не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися на офіційні повідомлення Генштабу.