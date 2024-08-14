Российские военные поспешно покинули позиции под натиском украинских сил, которые беспрепятственно прорвали границу. В издании рассказали, что украинская бронетехника беспрепятственно прорвала границу, прикрывая поток пехоты.

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Какое значение для Украины имеет операция на Курщине

На контрольно-пропускном пункте украинский военный помахал силам, проезжавших мимо. Между тем начальник Генштаба России несколько дней назад заявил, что атака была отбита. На границе разбросаны обломки: остатки российских солдат, пулевые гильзы и сброшенные бронежилеты.

Проникновение на российскую территорию стало важным моментом в войне Украины с Россией. В начале войны Украина нанесла удары вертолетным штурмом через границу и регулярно бомбила российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы беспилотниками. Два меньших предыдущих вторжения групп российских добровольцев закончились быстрым отступлением.

До прошлой недели украинские войска не вторгались в Россию. ВСУ прорвали границу и продвинулись на десятки километров вглубь России, захватив более двух десятков населенных пунктов.

Я рад ехать на танке в Россию, и это лучше, чем когда они ездили танками в нашу страну,

– рассказал один украинский военный.

Не вся техника выдержала. Журналисты видели, как бортовые платформы тянули в Украину поврежденные MaxxPro. На дорогах разрушенные дома от российских авиаударов, а вокруг поднимаются клубы дыма.

"Для Украины много рисков. Наступление имеет целью заставить Россию отвлечь войска от ожесточенной борьбы на Донбассе и получить рычаг влияния на мирных переговорах, хотя такие переговоры не запланированы" – отмечает издание.

Как начиналась операция в Курской области

Владимир Путин пообещал, что нападение не повлияет на его позицию на переговорах. Силы России продолжают наносить удары по украинским военным на востоке, даже несмотря на то, что россияне отражают наступление на Курскую область. Украинские бронеколонны, продвигающиеся в Россию, являются значительным поворотом в войне.

Украинские войска прорвали границу во вторник 6 августа после внезапной атаки, которая началась с разминирования путей. За ними шла бронетехника, которая прорывала оборону молодых солдат срочной службы и пограничников.

Нападение на пограничный пост "Суджа" оставил за собой сцену руин всего в нескольких сотнях километров к югу от Москвы. ВСУ зашли на территорию России на несколько десятков километров.

В понедельник украинские военные извлекали мертвых российских солдат, помещая их в мешки для трупов. Застава не была готова к танковому и артиллерийскому штурму.

Украина готовилась тайно. Летняя листва в лесах прятала технику, а солдаты ночевали в заброшенных домах. Лишь в последний момент старшим офицерам сообщили о наступлении, а рядовые солдаты узнали накануне.

Идея о том, что мы действительно зайдем на территорию России, казалась невероятной,

– сказал полковник.

Стратегия заключалась в быстром прорыве обороны на границе и маневрировании на дорогах, чтобы блокировать российские контратаки и использовать преимущества ландшафта.

"Это удар по авторитету России, которая представляет себя империей-победительницей. Но мы создали буферную зону внутри этой страны", – отметил подполковник.

Какую роль сыграла секретность

В прошлом году, после провала контрнаступления на юге Украины, научно-исследовательский институт изучал успешные военные операции. Эксперты нашли, что молчание политического руководства способствует достижению целей. На этой неделе украинские чиновники несколько дней воздерживались от официального признания вторжения в Россию.

Делиться деталями, комментировать и хвастаться уместно только после завершения операции,

– отметил военный эксперт Иван Киричевский.

На границе секретность имела свою цену. Не имея возможности предупредить местных жителей, Украина вынуждена была эвакуировать 20 000 человек после российских бомбардировок приграничных сел.

44-летняя Наталья Вялина из украинского села Хотин, которая эвакуировалась после бомбардировки, одобрила стратегию Украины, хотя и была вынуждена покинуть свой дом.

"Пусть они попробуют быть оккупированными, захваченными, услышать, как плачут дети в бомбоубежищах, увидеть, как страдают старики", – сказала она.

В нескольких сотнях метров внутри России дорога усеяна воронками от минометов. Дорожный знак, указывающий направление, покрыт осколками, а взрывы уничтожили голубой лист российского пограничного столба.

Пятна крови на полу и разбросанные бинты свидетельствуют о проигранном бое российских солдат. В зале паспортного контроля прогремел взрыв, плоские экраны свисают с крыши на проводах, а обочины усеяны несобранными рублями.