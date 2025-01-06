Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Фейк о прорыве оккупантов на Черниговщине

В ЦПД указали, что в сети активно распространяются заявления о якобы "прорыве" в Черниговской области. Такие сообщения заканчиваются призывами перейти по ссылке для того, чтобы получить дополнительную информацию.

Однако это является классическим примером рекламы, что использует фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам.

Попыток "прорыва" врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны России, в частности с применением авиации, и угроза продолжения вражеской диверсионной деятельности,

– отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центру.

Кроме этого, ситуацию в северном регионе также прокомментировал начальник Корюковской РВА Павел Мирошниченко.

По его словам, попыток "прорыва" границы на территории его района не было.