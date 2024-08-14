Впрочем, интересным является то, что украинские журналисты смогли посетить Суджу в Курской области и снять оттуда репортаж. Его увидели россияне и, кажется, начали что-то подозревать.

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Как в "Ахмате" врут о ситуации в Судже

Алаудинов утверждает, что ВСУ якобы не смогли достичь своих целей в Курской области. Ну и традиционно он заявил о том, что большая часть техники украинских военных якобы уничтожена.

ВСУ не контролируют Суджу, в городе ежедневно продолжаются бои,

– заявил Алаудинов.

В то же время украинские журналисты решили разоблачить главу "Ахмата" на лжи и показать, какая на самом деле ситуация в Судже. Для этого они лично приехали в российский город и сняли оттуда репортаж, в котором можно увидеть разбитую российскую технику и то, что ВСУ свободно передвигают на военной технике по центру города.

Украинские журналисты в Судже: смотрите видео

Впрочем, самое интересное началось после того, как этот репортаж увидели россияне. Они не слишком были в восторге от увиденного и, вероятно, начали подозревать, что им врут.

Как россияне отреагировали на репортаж украинских журналистов / Скриншоты