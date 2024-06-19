В Киевской городской государственной администрации сообщили, что вскоре аварийный участок теплосети заменят.

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Повреждения – часть испытаний энергетиков

В КГГА рассказывают, что энергетики проводят гидравлические испытания, как обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

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Подобные испытания позволяют выявить и своевременно устранить слабые места в трубах летом и вовремя заменить поврежденные участки.

Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования,

– уточнили в КГГА.

В сети сразу же появились кадры затопленных улиц на пересечении Жилянской и Симона Петлюры.

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