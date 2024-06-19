У Київській міській державній адміністрації повідомили, що незабаром аварійну ділянку тепломережі замінять.

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Пошкодження – частина випробувань енергетиків

В КМДА розповідають, що енергетики проводять гідравлічні випробування, як обов'язкову умову підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

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Подібні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути слабкі місця в трубах влітку та вчасно замінити пошкоджені ділянки.

Тому подібні пошкодження, особливо на ділянках трубопроводів великого діаметру, можуть відбуватись, поки триватимуть тестування,

– уточнили в КМДА.

У мережі одразу ж з'явились кадри затоплених вулиць на перетині Жилянської та Симона Петлюри.

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