У Київській міській державній адміністрації повідомили, що незабаром аварійну ділянку тепломережі замінять.
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Пошкодження – частина випробувань енергетиків
В КМДА розповідають, що енергетики проводять гідравлічні випробування, як обов'язкову умову підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.
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Подібні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути слабкі місця в трубах влітку та вчасно замінити пошкоджені ділянки.
Тому подібні пошкодження, особливо на ділянках трубопроводів великого діаметру, можуть відбуватись, поки триватимуть тестування,
– уточнили в КМДА.
У мережі одразу ж з'явились кадри затоплених вулиць на перетині Жилянської та Симона Петлюри.
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