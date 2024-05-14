Об этом сообщили в социальных сетях. Движение транспорта в районе чрезвычайного происшествия существенно затруднено.

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"Потоп на Лыбедской. Прорвало воду возле Ocean Plaza Образовалась огромная пробка. Машины движутся в другую сторону по односторонней дороге", – говорится в сообщении.



Масштабы аварии / Фото из телеграмм-каналов

На фото и видео, которые публикуют в сети очевидцы, можно увидеть, что улица Антоновича буквально превратилась в реку.



Дорога буквально превратилась в реку / Фото с телеграмм-каналов

В Киеве затопило улицу Антоновича: видео

Причина прорыва

Впоследствии в Киевтеплоэнерго сообщили, что прорыв произошел в процессе гидравлических испытаний. Прорвало трубу диаметром 800 мм.

Повреждение уже локализовано: видео

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, из-за прорыва водопровода на улице Антоновича, движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы.



Аварийные службы работают на месте чрезвычайного происшествия / Фото "Киевтеплоэнерго"

"Киевтеплоэнерго" уже локализовало место повреждения на улице Антоновича.

"Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой", – говорится в сообщении.



Работы активно продолжаются / Фото "Киевтеплоэнерго"

В КГГА также сообщили, что задерживается ряд маршрутов общественного транспорта. В то же время станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме.

К слову, 23 апреля в Киевской области вода перелилась через дамбу в районе шлюзов. Это произошло из-за повышения уровня воды в реке Днепр.