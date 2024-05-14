Про це повідомили в соціальних мережах. Рух транспорту у районі надзвичайної події суттєво ускладнено.

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"Потоп на Либідській. Прорвало воду біля Ocean Plaza Утворився величезний затор. Машини рухаються в іншу сторону по односторонній дорозі", – йдеться в повідомленні.



Масштаби аварії / Фото з телеграм-каналів

На фото та відео, які публікують у мережі очевидці, можна побачити, що вулиця Антоновича буквально перетворилась на річку.



Дорога буквально перетворилась на річку / Фото з телеграм-каналів

У Києві затопило вулицю Антоновича: відео

Причина прориву

Згодом у Київтеплоенерго повідомили, що прорив стався у процесі гідравлічних випробувань. Прорвало трубу діаметром 800 мм.

Пошкодження уже локалізовано: відео

Як зазначили у пресслужбі патрульної поліції Києва, через прорив водопроводу на вулиці Антоновича, рух транспорту тимчасово перекритий. На місці вже працюють усі відповідні служби.



Аварійні служби працюють на місці надзвичайної події / Фото "Київтеплоенерго"

"Київтеплоенерго" уже локалізувало місце пошкодження на вулиці Антоновича.

"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимк", – ідеться у повідомленні.



Роботи активно тривають / Фото "Київтеплоенерго"

У КМДА також повідомили, що затримується низка маршрутів громадського транспорту. Водночас станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі.

До слова, 23 квітня у Київській області вода перелилась через дамбу у районі шлюзів. Це сталося через підвищення рівня води у річці Дніпро.